İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta 99 köyün yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta kar nedeniyle 99 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kar nedeniyle 99 köyün yolu ulaşıma kapandı.


İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Sabah saat 09.00 itibarıyla merkez ilçede 4, Kozlu ilçesinde 7, Alaplı ilçesinde 18, Çaycuma ilçesinde 19, Devrek ilçesinde 21, Kdz. Ereğli ilçesinde 15, Gökçebey ilçesinde 15 olmak üzere toplam 99 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor.

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