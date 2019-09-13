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Zonguldak'ta Ahilik Haftası törenle kutlanacak

Zonguldak’ta Ahilik Haftası törenle kutlanacak.

Zonguldak'ta Ahilik Haftası törenle kutlanacak.


İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program 16 Eylül 2019 günü saat 10.30'da Zonguldak Valiliği önündeki tören alanında düzenlenecek. Atataürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilecek. Milli EĞitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından şed kuşatma töreni gerçekleştirilecek. Kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazananlara belgelerinin verilmesinin ardından örnek işyerlerine işyeri belgesi takdimi yapılacak. Ahi pilavının ikramının ardından Valilik makamı ve belediye başkanlığı makamları ziyaret edilecek.


Kutlama programı 2. ve 5. günlerde de çeşitli etkinliklerle sürecek.

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