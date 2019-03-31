Zonguldak'ta AK Parti sevinci

Zonguldak'ta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti kazandı. Onlarca kişi Madenci Anıtı önüne akın etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre Zonguldak'ta AK Parti'nin adayı Dr. Ömer Selim Alan Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçları öğrenen onlarca kişi adeta caddelere akın etti. Madenci Anıtı'nı dolduran kalabalık burada “Recep Tayyip Erdoğan”, “Zonguldak'a doktor geldi” sloganları atarak meşaleler yaktı.

Sevgi seli eşliğinde meydana gelen Dr. Ömer Selim Alan, “Zonguldak 10 yıldır hizmeti unuttu. Artık Zonguldak'a hizmet geliyor. Bizlere hizmeti unutturanların da yüzünü güldüreceğiz. Gece gündüz hiç durmadan sizlere derdimizi anlattık. Şimdi yapacak çok işimiz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Yola çıkarken hep birlikte yeni Zonguldak, dedik. 10 yıldır hizmeti unuttuk. Ama inşallah hatırlayacağımız günler geldi. Rabbim nasip etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haritaya baktığı zaman sarı görüyor. 115 gündür çalışıyoruz. Sizlerin yüzünü güldüreceğiz. Burası Cumhuriyetin ilk şehri, emeğin başkenti. Göreceksiniz 5 senede Zonguldak hizmeti görecek. 5 sene sonra karşınıza oy istemeye çıkmayacağız. Bileceksiniz ki oyunuz Selim Alan'a olacak. Söz verdik. Allah nasip ederse görevi devraldığımız gün kapıyı söküp atacağız. Belediye ile halk arasında kapı olmayacak. Orası sizin eviniz, orası halkın evi. Siz bizim değil biz sizin ayağınıza geleceğiz. Bütün teşkilatlarım adına söz veriyorum.” ifadelerine yer verdi.

Coşkulu kutlamaların gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.