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Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ta otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı.

Zonguldak'ta otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Uzunmehmet Caddesi üzerinde yaşandı. B.S. idaresindeki 81 AAL 629 plakalı otomobil ile 67 AJ 695 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.S. ile hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen başka bir sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü B.S. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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