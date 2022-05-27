Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri 10 ili tanıttı

Zonguldak'ta Yenimahalle Anaokulu'nda öğrenim gören minik öğrenciler, 10 ilin yöresel ve kültürel özellikleri tanıtmak amacıyla sergi açtı.

Yenimahalle Anaokulu tarafından, ‘Minik Adımlarla Yürüyorum Ülkemi Tanıyorum' adı altında güzel sanatlar galerisinde sergi açıldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Sergide öğrenciler tarafından materyaller yardımıyla 10 ilin kültürel ve yöresel ürünleri tanıtıldı. Sergide konuşan Yeni Mahalle Anaokulu öğretmeni Dilek Bitmez, “Sergimiz biz dönem içerisinde sınıfta yapmıştık. Haftalık çocuk etkinliği olarak her çocuk kendi istediği ili seçip tanıttı. Aynı şekilde böyle materyaller getirdi. Yöreye ait kıyafetler. Tarihi ve kültürel özellikleri tanıttılar. Bizde bunu sergi halini dönüştürelim çocuklarla beraber daha büyük çaplı duyuralım, halkımıza sunmak istedik. Yenimahalle anaokulu 5 yaş grubu olarak yaptık. İki gün süre ek sergimiz. Çocuklar bu sayede şehirleri öğrenmiş oldular. Kendilerini ifade etme yetenekleri gelişti. Sosyalleşme açısından da güzel oldu. Sınıfta uygulamıştık böyle daha büyük çaplı yapmaya çalıştık. Şuanda çocuklarımız iller hakkında sorduğunuz her soruya cevap verebilirler. Sınıfta normalde 12 İl işledik ama katılmayan velilerimiz oldu. Şuanda Zonguldak ile beraber 10 ilimiz var” dedi.

Yoğun katılım altında gerçekleşen sergi 2 gün ziyaretçilerine açık kalacak.