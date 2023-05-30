Zonguldak'ta anne adaylarına narkorehber eğitimi düzenlendi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti kapsamında “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatılmış ve eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtldı.