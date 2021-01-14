Zonguldak'ta Aralık ayında 6 bin 849 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Zonguldak'ta 2020 yılının Aralık ayında 6 bin 849 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Aralık ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, Zonguldak'ta Aralık ayında 3 bin 153 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 6 bin 849 konut satıldı. TÜİK verilerine göre konut satış istatistik verilerinde Karabük'te bin 769 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 4 bin 584 konut satılırken Bartın'da 2020 Aralık ayında bin 143 adedi ipotekli satış olmak üzere toplamda 2 734 konut satıldı.