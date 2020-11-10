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Zonguldak'ta Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi

Zonguldak’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünü anma etkinliği kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümünü anma etkinliği kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.


Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu'nda anma koşusunda sporcular kıyasıya yarıştı. Etkinliğe Gençlik ve Spor yetkilileri katıldı. Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen yarışlara sahne olan Atatürk koşusunda sporcular birbirlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

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