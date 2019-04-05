Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı

Zonguldak'ta, "5 Nisan Avukatlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende avukatlar saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından anıta çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem yaptığı açıklamada, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmasına meslektaşlarının gününü kutlayarak başlayan Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu, şunları söyledi: "Bugün bir anma değil dayanışma günüdür. Yaşam sorunları çözerek devam edilen bir serüvendir, yenilerinin çıkması da değişimin sonucudur. Bizde bu evrensel kurala tabiyiz. Çözülme aşamasında olanlar var çözümsüzlükler var hayat devam ediyor böylede olmaya devam edecek. Sözlerime bizim sorunumuz olan bir müjde ile başlamayı çok arzu ederdim baromuzun bina sorunu. TBB'nin tüm yöneticileri söz verdiler, birlikte açmayı arzu ettiklerini ifade ettiler. Bir sonraki avukatlar gününde sorunu çözmüş olmayı umut ediyorum. Öncelikle beş yıl içinde 123 bin olan avukat sayısının nüfus artış hızı ve ekonomik kalkınma ile orantısız biçimde beş yıl içinde 200 bine çıkacak olması, üniversite giriş sınavında 140 ne girenlerin hukuk fakültelerine kabulü sınırının 190 bin olarak genişletilmesi, mesleğe kabulde sınavın getirilmemesi, meslek alanımızın arabuluculuk, uzlaşma ve CMK avukatlığı, hukukçu olmayan yargıç, avukat olmayan savunucu, hukukçu olmayan bilirkişilik gibi uygulamalar mesleğimizin uygulama alanlarını daraltmıştır. Yargıya gelince liyakatin terk edilmesi ve kadrolaşmanın oluşturduğu FETÖ yapılanması nedeniyle oluşan sorunlar en fazla bizleri ilgilendirmekte ve yansımaktadır. Avukatlar hiçbir yerden hiçbir şekilde desteklenmemektedir. Örneğin bir grup memura 3600 gösterge getirilirken, beyaz eşyada otomobilde ÖTV ve KDV oranları düşürülürken yine iş adamlarına yatırım teşviki, girişimcilere kredi desteği, kobilere, çiftçilere geri ödemesiz kredi desteği vergi indirimi SSK prim muafiyeti uygulanırken bizim 1000 TL emekli maaşı ile geçinmeye mecbur bırakılan meslektaşlarımız için bu konuda da iyileştirme düşünülmelidir."