Zonguldak'ta “Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç” eğitimi sona erdi

Öğretmenevi Konferans salonunda yaklaşık bir hafta boyunca 40 saat süren eğitim akademik eğitimciler tarafından gerçekleştirildi. Çeşitli meslek gruplarında olan katılımcılara sertifikaları verildi. Düzenlenen törenin ardından bir açıklama yapan Zonguldak Bağımlılık ile Mücadele Derneği Başkanı Esin İlhan şöyle dedi:

“İlimizin çeşitli kurumlarından ve çeşitli meslek gruplarından eğitim alan katılımcılara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu eğitim sürecinde kazanılan bilgilerin çalıştıkları işyerlerinde ve yakın çevrelerinde farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca düzenlenen eğitimimize büyük katkı sağlayan eğitimci akademisyen hocalarımıza da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”