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Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı

Zonguldak Vali Vekili Mehmet Türk başkanlığında; gençleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyen uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda Zonguldak’ta yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurul toplantısı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Zonguldak Vali Vekili Mehmet Türk başkanlığında; gençleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyen uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda Zonguldak'ta yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurul toplantısı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Vali Vekili Mehmet Türk toplantıda; "Uyuşturucu sadece kriminal, asayiş ve güvenlik sorunu değil, toplumsal sağlığımızı da etkileyen sosyal bir problem. Konu aile, okul, toplum, ahlak, din gibi vs çok değişik alanlarda değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu toplantılardan maksadımız da bu bağlamda yapabileceklerimizi analiz edip karara bağlamaktır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bir dizi önlem ve etkinliklerimiz olacak. Hedefimiz, gayemiz sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir” dedi.


Bireyleri özellikle gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmanın, bu konu hakkında toplumun genelinde bilinç düzeyini artırmanın ve farkındalık oluşturmanın her toplum ferdinin görevi olduğunu vurguladı. Vali Vekili Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında yapılan toplantıya konuyla ilgili kurum yetkililerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.

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