Zonguldak'ta balıkçılar 3 ton çinakop yakaladı. Balıkçılar, çinakopu 10 ila 20 TL aralıklarla satışa çıkaracaklarını söylediler.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Yusuf Ateş liman arkası açıklarında 3 tona yakın çinakop avladı. Ateş, balıkları ağlarla çekerken teknesi balıkların ağırlığını dayanamayarak batma tehlikesi yaşadı. Bu sırada çevrede ki balıkçı teknelerinin yardımıyla Yusuf Ateş limana demir attı. Ateş yakaladığı balıkları ağlardan ayırarak 10 ve 20 TL fiyatlarla satışa çıkaracak. Balıkçı Yusuf Ateş, yoğun bir balık sürüsü yakaladıklarını söyleyerek,” Liman arkası yakınlarında yoğun bir balık sürüsü yakaladık.Tuttuğumuz balıklar yaklaşık 3 tona denk geliyor. Balığı çekerken teknem batma tehlikesi yaşadı. Bu sırada çevrede ki reislerin yardımıyla limana demir attık. Şimdi balıkları ağlardan ayırarak 10 TL ve 20 TL aralıklarla satışa çıkaracağız”dedi.