Zonguldak'ta bayram alışverişi yoğunluğu

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na bir gün kala vatandaşlar alışveriş için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa, Acılık ve Cumhuriyet Caddeleri'nde bayram yoğunluğu ve bereketi yaşanıyor. Vatandaşların Arife Günü alışveriş yoğunluğu oluşturduğu caddelerde de ekipler de güvenlik denetimlerini sürüdrüyor. Her bütçeye göre ürünlerin bulunduğu tezgahlarda yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. Esnaflar ise bayram öncesi talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade ettiler.