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Zonguldak'ta bayram denetimleri sıklaştı

Zonguldak’ta bayram yoğunluğu sebebiyle emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zonguldak'ta bayram yoğunluğu sebebiyle emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


Ramazan Bayramı'na bir gün kala vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Gazipaşa Caddesi, Acılık ile Cumhuriyet Caddeleri'nde oluşan araç ve yaya yoğunluğu sebebiyle ekipler hem yaya hem de ekip otolarıyla denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların huzur ve güven ortamında alışverişlerini yapabilmeleri adına denetimlerini sürdüren ekiplerin sayısı da arttırıldı. Vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.


Öte yandan trafik ekiplerinin de kentin belirli noktalarındaki park denetimleri sürüyor.

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