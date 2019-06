Zonguldak'ta bayram denetimleri sürüyor

Zonguldak'ta yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Öte yandan vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından hatırlatmalarda bulundu. Turanlı, "Bu bayram kartlarımızı açık oynuyoruz; her yerde polis, her yerde uygulama, her yerde kontrol, her yerde uyarı, her yerde ikaz. Maksat başımız değil; canınız-canımız sağolsun. Sizi bekleyenlerin gözü yolda kalmasın" ifadelerine yer verdi.