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Zonguldak'ta bayram dönüşü öncesi giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Alaplı Bölge Trafik ekipleri Kurban Bayramı dönüşü öncesinde trafik denetimi yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Alaplı Bölge Trafik ekipleri Kurban Bayramı dönüşü öncesinde trafik denetimi yaptı.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı dönüşü öncesinde Zonguldak'ın giriş noktasında trafik denetimi uygulaması yaptı. Polis ekipleri, hız, emniyet kemeri, maske ve trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak sürücülere daha dikkatli olunması istendi.


Denetimlerde karayolunu kullanan otomobil, otobüs ve motosiklet gibi araçlara denetim, araç şoförlerine ise ehliyet, ruhsat ve yetki belgeleri soruldu. Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

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