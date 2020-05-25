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Zonguldak'ta bayramda cadde ve sokaklar boş kaldı

Türkiye’de 81 ilde korona virüs ve covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağının 3’üncü günü Zonguldak evinde kalmaya devam ediyor.

Türkiye'de 81 ilde korona virüs ve covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağının 3'üncü günü Zonguldak evinde kalmaya devam ediyor. Caddeler ise görevliler ile sokak hayvanlarına kaldı.


Zonguldak'ın en işlek caddesi Gazipaşa'da ve Soğuksuda sakinliğini koruyor. Kısıtlama kapsamında görevliler haricinde sokakların boş kaldığı gözlenirken caddeler bu sakinliğin Çarşamba günü yerini kalabalığa bırakacağı bekleniyor.

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