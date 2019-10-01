Zonguldak'ta belediyelerde 160 bin 733 ton atık toplandı

TÜİK'in istatistiklerine göre 2018 yılında Zonguldak'ta belediyelerde toplanan atık miktarı 160 bin 733 ton olarak açıklandı.

Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 399 belediyenin bin 395'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti veren belediyelerin 32 milyon 209 bin ton atık topladığı belirlendi. Kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. Anket sonuçlarına göre 2018 yılında belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,16 kg olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarının İstanbul için 1,28 kg, Ankara için 1,18 kg ve İzmir için 1,36 kg olduğu tespit edildi.

Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32 milyon 209 bin ton atığın yüzde 67,2'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 20,2'si belediye çöplüklerine ve yüzde 12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2'si ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi.

Zonguldak'ta belediyelerde toplanan atık miktarı 160 bin 733 ton oldu. Karabük'te belediyelerde toplanan atık miktarı 90 bin 535 ton oldu. Bartın'da belediyelerde toplanan atık miktarı 70 bin 582 oldu.