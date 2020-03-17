İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta beton mikseri devrildi: 2 kişi yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri devrilerek metrelerce sürüklendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri devrilerek metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma-Filyos eski yolunda meydana geldi. Çaycuma'dan Filyos yönüne giden İsmail S.(43) 'ın kullandığı özel bir firmaya ait olan beton mikseri, Çömlekçi köyü girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.


Kazada, şoför ve yanında bulunan Muhammet H. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma intikal etti. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.