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Zonguldak'ta bıçaklı yaralama: 1 yaralı

Zonguldak’ta gece saatlerinde iki taraf arasında meydana gelen bıçaklı yaralamada bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde iki taraf arasında meydana gelen bıçaklı yaralamada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay 01.50 sıralarında Çaydamar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki taraf arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada M.C. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.


Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yaşanan olay sonrası delil topladı. İtfaiye ekiplerinin yolu yıkamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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