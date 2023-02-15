Zonguldak'ta bin 732 ünite kan bağışlandı

Zonguldak Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Kanlı depremin olduğu andan itibaren Zonguldak'ta bin 732 ünite kan bağışı alındığını açıkladı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, kan bağışı ve gıda yardımı konusunda açıklamalarda bulundu. Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, depremzedeler için kan bağışı kampanyasının aralıksız devam ettiğini söyleyerek şuana kadar bin 732 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Başkan Kanlı ayrıca Kızılay aracılığıyla gıda ve giysi olarak yardım devam ettiğini ancak iç çamaşırı ve çorap konusunda ihtiyaç olduğunu belirtti.

‘Kan sürekli olarak kullandığımız ihtiyaç'

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, “9 gün önce yaşadığımız deprem dolayısıyla öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Haberi aldıktan sonra Kızılay olarak kan bağışı kampanyasına başladık. Hala devam etmekte. Depremin olduğundan bugüne kadar 1732 ünite kan bağışı aldık. Kan bağışları devam ediyor. Örneğin bugün Alaplı Kaymakamlığımız da kan bağışı var. Çarşı merkezimizde kan bağışı var. Yarın Gökçebey'de olacak. Bir kan bağışı da Ereğli'de olacak. Vatandaşlarımızın kan bağışı yapmaya devam ediyoruz. Zaman zaman aşırı yoğunluktan kotalar dolduğu biliniyor ancak, kan acil ihtiyaç değil sürekli kullandığımız ihtiyaç. Her zaman kana ihtiyaç oluyor. Binlerce yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Bunların tedavileri devam edecek. Muhtemelen ameliyat olacaklar, kan bağışına ihtiyacımız var. Kan vermeye devam edelim. 15 dakikamızı ayırarak başkalarına can verelim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kanlı, “Öte yandan diğer yardımlarımız devam ediyor. Öncelikle olarak şuanda ısıtıcıya ihtiyaçları var. Soba odun şeklinde. Valiliğimiz kanalıyla gönderilmektedir. Gıda yardımlarımız var. Gelen insanlarımız var. Gelen insanlarımızı Gençlik Spor Müdürlüğümüz yurtlarda misafir ediyor. Aile Sosyal Hizmetler psiko destek veriyor. Gelen depremzedelere bütün halinde desteklerimiz devam ediyor. Özellikle duyurmak istediğimiz yardımların kesilmemesi. Çünkü bu olay devam edecek. Bir süre yardımlar kesilmemesi gerekiyor. Yardımların kesilmemesi için zaman zaman bağış olması gerek. İç çamaşırı ve çorap konusunda ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın bu şekilde yardımlarımızı devam etmesini istiyoruz. Ramazan geliyor zekatları fitreleri var. Biz büyük bir milletiz. Bu yarıya da saracağız” dedi.