İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta bir kişi 3. kattan aşağı düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi yaşadığı apartmanın 3.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi yaşadığı apartmanın 3. katındaki dairesinden düşerek ağır yaralandı.



Olay; akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; bir takım rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Yasin B. (49), apartmanın 3'üncü katından aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Yasin B.'nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yasin B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisine alınan yaralı şahsın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Polis ekipleri olayın yaşandığı binanın çevresine incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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