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Zonguldak'ta bisiklet kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen bisiklet kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Olay, Uzunmehmet Mahallesi Okkalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bisikleti ile ilerleyen D.A.D. (11) isimli çocuk, kontrolünü kaybetmesi sonucunda yaya E.K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisikletin arkasında bulunan Y.K. (10) ile bisiklet sürücüsü D.A.D. ve yaya E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazayı öğrenen çocuğun annesi sinir krizi geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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