Zonguldak'ta Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi düzenlendi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı eğitim salonun da Zonguldak da ilk defa düzenlenen, Teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitime Zonguldak başta olmak üzere, Ankara, Bartın, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Bolu, Karabük, Düzce, İstanbul illerinden toplam 30 Kursiyer katıldı. Halk sağlığını korumaya yönelik olarak düzenlenen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi eğitimcileri tarafından verilen eğitimde, Biyosidal Mevzuatı, Kent zararlıları, Kişisel koruyucu ve donanımlar, Akut zehirlenmeler, Antidotlar, Haşere mücadele ekipmanları, İlk yardım, Kronik zehirlenmeler, Etiketleme, Genel biyosidal ürünler, Haşere mücadelesinde kullanılan ürünler konusunda çeşitli eğitimler verildi.

Üç gün süren eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı' sertifikası verildi.