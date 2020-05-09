Zonguldak'ta boş sokaklar havadan görüntülendi

Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk günü boş sokaklar ve caddeler havadan drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 9-10 Mayıs tarihleri arısında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece yarısı itibariyle yürürlüğe giren kısıtlamanın ilk günü cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. Kentin simgeleri başta olmak üzere boş cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa, Cumhuriyet ve Fevzipaşa Caddeleri ile Karadeniz sakinliğini koruyor. Ekmek ve tüpgaz satışları da vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda sürdürülüyor.