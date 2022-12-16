Zonguldak'ta Büşra Akın'ın öldüğü kazada servis şoförünün tedavisi sürüyor

Zonguldak'ta öğrenci servisinin 100 metreden şarampole yuvarlandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 19 kişinin yaralandığı 10. sınıf öğrencisi Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği kazada anjiyo olan servis şoförü Fikret B.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre önceki gün Fikret B. idaresindeki Magirus marka öğrenci servisi Çatalağzı beldesi girişinde kontrolden çıkarak 100 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan fırladığı değerlendirilen Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Büşra Akın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda sürücü Fikret B. ile 18 öğrenci yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bazı öğrencilerin ifadelerine göre kaza öncesi birkaç kez terlediği ve kaza sırasında fenalaştığı öne sürülen sürücü Fikret B.'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 66 yaşındaki sürücü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Burada anjiyo olan ve stent takıldığı öğrenilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazanın bilirkişi tarafından teknik yönden belirtilirken iç organ zedelenmesi yaşayan iki öğrencinin de durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Öte yandan yaşanan kazanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin il genelinde taşımalı eğitim yapan araçların denetlenmesi, eksikliklerinin bir an önce tamamlanması için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.