Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Her gün binlerce aracın geçtiği Milli Egemenlik Caddesi ve Gazipaşa Caddesi boş kalırken görevli olan temizlik işçileri ve belediye görevlileri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 11 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.