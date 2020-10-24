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Zonguldak'ta cami ve AVM'ler denetlendi

Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde AVM’ler, camiler ve spor tesisleri denetlendi.

Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde AVM'ler, camiler ve spor tesisleri denetlendi.


Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının talimatı ile ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim' başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor. Zonguldak Valiliğince il genelinde 38 ekip ve 107 personel tarafından yapılan denetimlerde 4 AVM, 466 cami /mescit ve 51 saha-spor tesisleri denetlendi. Denetim sonucunda uyarılarda bulunan ekipler temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

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