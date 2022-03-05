Zonguldak'ta çatı yangını paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ekipler tarafından söndürülürken evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı olan Muhsinler köyü Kamberoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Menteşe'nin baca motorundan çıktığı tahmin edilen yangında alevler çatıyı sardı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gören komşular, Menteşe'nin evine giderek uyardı. Evde bulunan patlayıcı maddeleri komşularının yardımlarıyla dışarı çıkartan aile evlerinin önünde çaresizce itfaiye ekiplerini bekledi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekibi 3 araç, 6 personelle yangına müdahalede bulundu. Çatı katını saran yangın yorgan ve yatak gibi malzemelerin tutuşmasıyla alevler gökyüzüne yükseldi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yangın söndürülerek soğutma işlemi uygulandı. Yangın sonrası çatı katı kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenenlere ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.