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Zonguldak'ta cinayet, otomobilinde ölü bulundu

Zonguldak’ta bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir kişi otomobilinde ölü bulundu. Şahsın çok sayıda kaburgasının kırık olduğu ve bıçak darbeleri aldığı öne sürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Çiğdemli Yunuslu ve Sofular köyü yol ayrımında meydana geldi. Yoldan geçenlerin park halindeki otomobilde bir kişiyi hareketsiz halde görmesi üzerine jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Cüneyt Seyhan'ın (35) hayatını kaybettiğini belirlendi. Bir süre önce arkadaşlarıyla evde alkol aldığı iddia edilen Cüneyt Seyhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Seyhan'ın vücudundaki çok sayıda kaburgasının kırık olduğu ve bıçak darbeleri aldığı öne sürüldü. Üzerinden otomobille geçilen Cüneyt Seyhan'ın bir süre önce eşinden boşandığı ve boksör olduğu öğrenildi.


Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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