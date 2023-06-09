Zonguldak'ta çöp toplayıp, balık tutmak için yarıştılar

Zonguldak'ta Dünya Çevre günü etkinlikleri çerçevesinde en çok balık tutma ve çöp toplama yarışması yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre günü etkinleri çerçevesinde balık tutma ve çevre temizleme etkinliği yapıldı. Etkinliğe, Çevre Şehircilik İl Müdürü Şenol Ayyıldız, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksek ve gençler katıldı. Program çerçevesinde ilk olarak liman arkası mevkiinde bulun tutma yarışması yapıldı. Gençler, en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele verdi. Balık tutma yarışmasının ardından temizleme etkinliğine geçildi. Protokol üyeleri yönetiminde gençler Fener bölgesinde temizleme çalışması yaptı.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Ayyıldız, “Çevre haftası etkinliklerinin bugün son günündeyiz. Tabi ki bugün ki temamız temiz deniz temiz dünya. Bütünde hem çevre hemde deniz konusunda farkındalık oluşturalım dedik. Bunu günlere yaymak değil, hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Çünkü bu dünya bizim ikinci bir dünya yok. Denizler konusuna da gelince, ormanlar oksijen dağlar deniyor, denizler oksijenin yüzde seksenini sağlıyor. Dünyanın üçte ikisi denizlerle kaplı. Denizlerde ki ısınmayla alakalı mercanlar ölüyor. Oksijen üreten canlılar. Bunlar öldüğü zaman oksijen kaynaklarında ölüyor. Deniz ısınmasıyla alakalı göç ediyor. Denizlerde kirlilik pozisyonu daha çok artıyor. Biz birey seviyesinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yenilebilir enerji kaynakları günden güne artıyor. Doğalgaza dönüşüm, toplu taşımaya yönelmemiz gerekiyor. Bisiklet kullanmamız gerekiyor. Artık hem kurumlar hem bireyler üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” dedi.

Programın sonunda ise en çok balığı tutan ve en çok çöp toplayan kişilere ödül verildi.