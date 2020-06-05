Zonguldak'ta Cuma namazı stadyum'da kılındı

Zonguldak'ta Cuma namazı sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda kılındı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak‘ta da Cuma namazı açık alanda kılındı. Sosyal mesafe düzenlemesinin yapıldığı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda binlerce kişi Cuma namazını kılarak dua etti.

Namazın ardından gazetecilere açıklama yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,” Bu hafta geçtiğimiz haftaki gibi yağmur yoktu. Zonguldak halkı kılınan Cuma namazına katılım gösterdi. Biz geçtiğimiz hafta da Cuma namazını zaten stadyumda kılacaktık ama yağmur nedeniyle kılamadık. Hayırlısı olsun inşallah bu süreç makul bir süre içinde eskiye döner. İnşallah Cuma namazlarımızı camide kılmayı başarırız. Allah herkesin namazını, niyazını ve duasını kabul etsin” dedi.