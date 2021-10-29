Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Madenci Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ellerindeki Türk Bayrakları ile kortej geçişini izlediler.

Cumhuriyet'in ilanının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta törenler düzenlendi. Kutlama törenleri tebrikât ile başladı. Vali Mustafa Tutulmaz makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Madenci Anıtı önünde kortej geçişi ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu. Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan törene katılanların bayramını tebrik etti. Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümünü Büyük Önder Atatürk'ün söylemiyle en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı, bağımsızlık, özgürlük ve kurtuluş mücadelesini asil milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun azim, inanç ve kararlılığı ile başarıyla yürütülmüş. Tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferle taçlandıran bu zorlu mücadele sonucunda Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bazı öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Mehteran Takımı'nın gösterilerine eşlik eden kalabalık, yöresel halk oyunu gösterilerini coşkuyla izledi.

Ayakkabısı çıkınca dakikalarca ayakkabısız oynadı

Halk oyunu gösterileri sırasında bir oyuncunun ayakkabısı çıkınca dakikalarca ayakkabısız gösterisini sergiledi. Bir görevli durumu fark ederek ayakkabıyı gösteri alanından aldı. Büyük alkış alarak izleyenlerden destek gören oyuncu başarıyla sergilediği gösterinin ardından alandan ayrıldı. Görevlinin ayakkabısını vermesi üzerine giyen genç kızı çevredekiler 'Aferin' diyerek tebrik etti.

Teknofest'e katılarak büyük ilgi odağı olan The Gaca takımı otonom araçları ile kortej geçişi yaparken, NASA ve Teknofest yarışlarında dünya birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü elde eden ZBEÜ Grizu 263 takımı ile B-Dispate Takımı da kortej geçişi sırasında büyük ilgi gördü.

Okullar, madenciler, polis ve jandarma birliklerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların geçişinin ardından tören sona erdi.