Zonguldak'ta DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı 64 yaşındaki Z.A., bir dün akşam Zonguldak merkezde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A., sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirilmesinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.