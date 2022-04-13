Zonguldak'ta dere kenarına uçan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak dere kenarına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülüç beldesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametine seyir eden M.A.Y. (22) idaresindeki 67 ACK 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kaldırımı aşan otomobil, masal kahramanlarının heykelleri ve bariyerleri kırarak Gülüç deresi kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralıyı araçtan çıkarıp sedye ile ambulansa taşıdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gülüç sahilinde bulunan masal kahramanlarının heykelleri ve bariyerler büyük zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.