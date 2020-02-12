Zonguldak'ta dereceye giren okullara plaket

Zonguldak'ta beyaz bayrak, beslenme dostu ve okulum bir (inci) projeleri sertifika ve ödül töreni düzenlendi.

2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılında müracaat ederek Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul protokolleri ve Okulum Bir (İnci) Proje yönergelerine göre sertifika ve ödül almaya hak kazanan okullarımıza ödüllerinin verildiği tören, Zonguldak Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirildi. Törene; Zonguldak Vali Yardımcılarımız Turgut Subaşı ve Mehmet Ali Türk'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin de katıldığı törende konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı şöyle dedi:

"Zonguldak ilimizde yarıdan fazla okulumuz Beyaz Bayrak almaya hak kazandı. Obezite toplumun en başta gelen sorunu. İyi ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Ali Türk ise okullarda sağlık kontrollerinin belirli aralıklarla gerçekleştirildiğini ve sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiklerini ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül de üç projenin uygulama aşamaları, kazanımları ve sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zonguldak Merkez, Kilimli ve ve Kozlu İlçelerinden yaptıkları çalışmalarıyla Sertifika almaya hak kazanan 31 okula Beyaz Bayrak ve 17 okula ise Beslenme Dostu sertifikalarıyla Pirinç Levhaları verildi. Okulum Bir (İnci) Projesi kapsamında il genelinde dereceye giren 12 okul ise Kalite Berat Belgelerini ve ödüllerini, emeği geçen öğretmenler ise Teşekkür Belgelerini aldı.