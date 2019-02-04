Zonguldak'ta ders zili 105 bin öğrenci için çaldı

Zonguldak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bu sabah itibariyle başladı. 105 bin öğrenci için ders zili çaldı.

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bu sabah başladı. İl genelinde 105 bin öğrenci bu sabah okulun yolunu tuttu. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, “2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün itibariyle geldi. Zonguldak'ta 100 bin öğrenci, 7 bin öğretmen ve 480'e yakın kurumumuzla eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. İkinci dönemimiz daha yoğun geçecek. Öğrencilerimizin sınav dönemleri ikinci dönem daha fazla. Çalışmalarına devam edecek ve gayret gösterecekler. Bu bağlamda ikinci dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.