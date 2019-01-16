Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi'ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve kar nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'ndeki 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacağı öğrenildi.