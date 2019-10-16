Zonguldak'ta dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenecek

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiği talep doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, OSBÜK, TİM koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgeleri işbirliğinde 21 Ekim 2019 Pazartesi Günü 12.30-18.00 saatleri arasında ZTSO Konferans Salonunda ücretsiz, sertifikalı dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Düzenlenecek seminerde İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim dâhilde ve hariçte işleme rejimleri, İhracatta sağlanan devlet yardımları, Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk Ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, tasarım desteği, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi konularında bilgiler verilecek.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptığı açıklamada, İlimizde faaliyet gösteren; ihraca yönelik ürün üreten, ihracat potansiyeli olan, ihracatçı üyelerimizi ve dış ticaret alanında bilgilenmek, kendini geliştirmek isteyen kişileri, şirket çalışanlarını seminerimize bekliyoruz. Seminerde, çok büyük bir pazar olan Hindistan pazarına ihraç imkanları da anlatılacak. Katılımın ücretsiz olduğu seminer hakkında daha detaylı bilgi ve katılım kayıt için http://www.iib.org.tr/TR/diger-egitimlerimiz-dis-ticaret-bilgilendirme-semineri-zonguldak.html adresinden başvuru yapılması gerekiyor dedi.