Zonguldak'ta dört katlı evin çatısı yandı

Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesi'nde dört katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Filiz Sokak üzerindeki dört katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre Fatma Ç. ve 4 çocuğunun yaşadığı evin üst katında kimsenin yaşamadığı çatı katında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve enerji firması yetkilileri de olay yerine gelerek bağlantıları kesti. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken çatı katında hasar meydana geldi.