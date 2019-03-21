Zonguldak'ta Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

Zonguldak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 21 Mart Dünya Ormancılık 22 Mart Dünya Su günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde ortak tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Meteoroloji Müdürü Murat Bayraktar ve müdürlük çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Orman Bölge Müdür yardımcısı Orhan Şahin yaptığı açıklamada; "1975 yılından beri tüm dünyada 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su günü ve 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji günü olarak kutlanıyor. Ormanlar önemli tabii ki hepimiz biliyoruz. Orman yoksa hayat yok su yoksa hayat yok olarak düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm milletimize ve teşkilatımıza da hayırlı olmasını diliyoruz'" dedi.

Çelenk sunum töreninin ardından Valilik önünde halka ücretsiz fidan dağıtıldı.