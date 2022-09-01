Zonguldak'ta egzoz denetimlerine başlandı

Zonguldak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından egzoz denetimlerine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi doğrultusunda il müdürlüğü teknik personelince denetimlere başlandı. Denetimler doğrultusunda egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacak ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacak.