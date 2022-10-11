Zonguldak'ta Eko-Okullar Timi ile doğa yürüyüşü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü personellerinin eşlik ettiği Zonguldak İlkokulu Eko-Okullar Öğrenci Timi Okul Müdürü İbrahim Köksal ve Eko-Okullar Öğretmen Timi ile birlikte yaklaşık 180 öğrencimize mevsim varyasyonlarında doğada meydana gelen değişim ve canlıların bu değişimden nasıl etkilendiğini incelemek ve gözlemleyebilmek için doğada eğitim verildi.

Milli Egemenlik Tabiat Parkında yapılan gezide Zonguldak İlkokulu Eko-Okullar timi öğrencilerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü personelleri tarafından parkta bulunan mevcut flora ve fauna türleri ile ilgili bilgiler verildi ve parkın tanıtımı yapılarak yürüyüş parkurunda karşılaşılan bitki çeşitleri ve o bölgede yaşayan canlılarla ilgili öğretilerle öğrencilere doğa bilinci aşılandı.

Parkta bulunan tanıtım tabelalarında bahsedilen ayrıntılara dikkat çekildi. Tabiat Parkında bulunan çocuk parkında hoşça vakit geçirilen günün ardından güzel anılarla bir başka etkinlikte buluşmak üzere vedalaşıldı.