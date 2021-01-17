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Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Zonguldak Valiliği, 18 Ocak 2021 Pazartesi günü engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını açıkladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından yoğun kar yağışı il genelinde etkisini aralıklarla sürdürüyor. Öte yandan ekipler de aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.


Zonguldak Valiliği de yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma sebebiyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının 18 Ocak 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılmasınını uygun görüldüğünü açıkladı.

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