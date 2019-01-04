İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta evsel atıklar sahile vurdu

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize atılan atıklar sahile vurdu.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize atılan atıklar sahile vurdu.


Bir kaç gündür şehri etkisine altına alan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı evsel atıklar sahile vurdu. Dalgaların süreklediği alkol şişeler, deterjan kutuları ve futbol topları denizin üzerinde kötü bir görüntü ortaya çıkardı.


Çevredeki vatandaşlar denize atılan atıklara tepki göstererek, “Her yağmur yağdığında böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bilinçsizce atılan atıklar yüzünden sahilimiz kirleniyor. İnşallah halkımız bu görüntüyü görürde biraz daha bilinçlenir. Yoksa her yağmur yağdığında bu görüntü ortaya çıkar. Bir an önce sahilimizin temizlenerek bu kötü görüntünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz''dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.