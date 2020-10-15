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Zonguldak'ta Eylül ayında 665 konut satıldı

TÜİK, Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Zonguldak'ta geçen Eylül ayında 665 konut satışı gerçekleştirildi.


Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de geçen Eylül ayında 95 bin 368'i ikinci el satış olmak üzere toplamda 136 bin 744 konut satıldı. Zonguldak'ta 2020 Eylül ayında 486 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 665 konut satıldı. Karabük'te 2020 Eylül ayında 303 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 411 konut satıldı. Bartın'da 2020 Eylül ayında 165 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 230 konut satıldı.

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