Zonguldak'ta feci kaza; 1ölü

Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 86 yaşındaki Ali Kaymak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Karaman Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Ali Kaymak, Zonguldak'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Volkan A., idaresindeki 06 FM 9536 plakalı aracın çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Ali Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaymak'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Jandarma, otomobil sürücüsü Volkan A.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.