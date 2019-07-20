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Zonguldak'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’ta yol ayrımı direğine çarpan araçta bulunan 6 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 4’ü yaralandı.

Zonguldak'ta yol ayrımı direğine çarpan araçta bulunan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 07.00 sıralarında Gökçebey ilçesinde yaşandı. Ender A. (28) idaresindeki 67 AJ 775 plakalı araç, yol ayrımı direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 60 yaşındaki Havva Aktaş ile 63 yaşındaki Fatma Kurubaş hayatını kaybetti. Sürücü Ender A., E.B.A. (14), Esma A. (37) ve E.A. (5) ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri de araçtaki yaralıları kurtarma çalışması yaptı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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