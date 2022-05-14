Zonguldak'ta feci kaza: Evinin önünde otururken kamyonetin altında can verdi

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde kontrolden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu. Kaza anında evin önünde oturan yaşlı bir adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Beycuma beldesine bağlı Karadere köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu. Kaza sırasında evin önünde oturan Şükrü Akçay (62) isimli adam aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Savcı incelemesinin ardından Şükrü Akçay'ın cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.