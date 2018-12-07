Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 2'si KHK ile ihraç edilmiş askeri öğrenci ve 6'sı muvazzaf toplam 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te daha önceden tespit edilen adreslere zamanlı 4 gün önce operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si KHK ile ihraç edilmiş askeri öğrenci ve 6'sı muvazzaf olmak üzere toplam 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.